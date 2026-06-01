Γιατί οι ειδικοί λένε να μην στρώνεις αμέσως το κρεβάτι μόλις ξυπνάς

Για πολλούς ανθρώπους, το στρωμένο κρεβάτι θεωρείται σημάδι τάξης και καλής καθημερινής ρουτίνας.

Είναι η πρώτη μικρή «νίκη» της ημέρας, μια συνήθεια που συνδέεται με οργάνωση και καθαριότητα.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί στον ύπνο και την υγιεινή του σπιτιού υποστηρίζουν ότι το να στρώνεις το κρεβάτι αμέσως μόλις σηκωθείς ίσως δεν είναι τελικά τόσο καλή ιδέα.

Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με την υγρασία και τη θερμότητα που παραμένουν στα σεντόνια και στο στρώμα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όσο κοιμόμαστε, το σώμα αποβάλλει ιδρώτα και θερμότητα, ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό δημιουργεί ένα ελαφρώς υγρό και ζεστό περιβάλλον, ιδανικό για μικροοργανισμούς και ακάρεα σκόνης.

Όταν στρώνεις αμέσως το κρεβάτι και… κλείνεις τα σεντόνια πάνω στο στρώμα, ουσιαστικά παγιδεύεις αυτή την υγρασία. Αντίθετα, όταν αφήνεις το κρεβάτι άνευ σεντονιών και σκεπασμάτων για λίγη ώρα, ο αέρας κυκλοφορεί καλύτερα και βοηθά να στεγνώσουν φυσικά τα υφάσματα.

Οι ειδικοί προτείνουν να αφήνεις το πάπλωμα ή το σεντόνι τραβηγμένο προς τα πίσω για περίπου 20 με 30 λεπτά μετά το ξύπνημα. Αυτό το μικρό διάστημα αρκεί συνήθως για να μειωθεί η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί μέσα στη νύχτα.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα… ατημέλητο κρεβάτι είναι πιο καθαρό.

Η συνολική υγιεινή εξαρτάται κυρίως από το πόσο συχνά αλλάζονται τα σεντόνια, αν αερίζεται σωστά το δωμάτιο και από τη γενικότερη καθαριότητα του χώρου. Παρ’ όλα αυτά, η μικρή καθυστέρηση στο στρώσιμο φαίνεται ότι βοηθά περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν οι περισσότεροι.

Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου μια συνήθεια που δείχνει σωστή δεν είναι απαραίτητα και η πιο πρακτική. Και ίσως τελικά το καλύτερο που μπορείς να κάνεις το πρωί είναι να αφήσεις το κρεβάτι σου… ήσυχο για μισή ώρα.

Πηγή: newsit.gr

