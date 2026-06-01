Αριάνα Γκράντε: Πωλείται έναντι 20 εκατ. ευρώ η κατοικία που διέμενε η σταρ στα γυρίσματα του “Wicked”

Η κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάνα Γκράντε (Ariana Grande) στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών «Wicked», βγήκε προς πώληση έναντι 16,95 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 20 εκατ. ευρώ).

Η ποπ σταρ είχε επιλέξει για τη διαμονή της το «Buxmead», ένα υπερπολυτελές συγκρότημα κατοικιών στην περίφημη λεωφόρο Bishops του Χάμπστεντ Χιθ, το οποίο φημίζεται για την ασφάλεια και τη διακριτικότητα που προσφέρει στους ενοίκους του.

«Αυτό που πραγματικά καθορίζει το «Buxmead» είναι η φήμη του», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπέκι Φατέμι (Βecky Fatemi), συνεργάτης της United Kingdom Sotheby’s International Realty.

«Έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως το «Φορτ Νοξ» του Λονδίνου, καθώς αυτό το επίπεδο ασφάλειας και διακριτικότητας είναι απίστευτα δύσκολο να αντιγραφεί. Προσελκύει ανθρώπους υψηλού προφίλ από όλο τον κόσμο, που επιθυμούν να ζουν πολυτελώς χωρίς να τραβούν τα βλέμματα» συμπλήρωσε.

Η εντυπωσιακή κατοικία συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων, εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, έξι μπάνια, καθώς και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Χάμπστεντ Χιθ. Ο κύριος όροφος περιλαμβάνει ένα τεράστιο σαλόνι, τραπεζαρία, μπαρ, καθιστικό με τηλεόραση, κουζίνα και μια ξεχωριστή κύρια κρεβατοκάμαρα-σουίτα με δύο δωμάτια-ντουλάπες. Ένα ασανσέρ οδηγεί στο κάτω επίπεδο, το οποίο φιλοξενεί αίθουσα κινηματογράφου, γραφείο, γυμναστήριο, game room, δεύτερη κουζίνα και αρκετούς ξενώνες, ενώ για το ακίνητο υπάρχει ένα κλειστό υπόγειο γκαράζ έξι θέσεων.

Επιπλέον οι ένοικοι του «Buxmead» μοιράζονται κοινόχρηστες παροχές έκτασης 1.400 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες περιλαμβάνουν εσωτερική πισίνα 25 μέτρων, σπα, γυμναστήριο και αίθουσα προβολών 18 θέσεων.

Σύμφωνα με το Robb Report, η Γκράντε προτίμησε το συγκεκριμένο συγκρότημα επειδή βρισκόταν κοντά στα Elstree Studios όπου γυριζόταν το «Wicked» και παράλληλα, της προσέφερε την απαραίτητη απομόνωση για να πραγματοποιεί τις καθημερινές της πρόβες για τις ανάγκες της ταινίας, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Σημειώνεται ότι το 2019, ο επενδυτής ακινήτων Ντιν Μέιν (Dean Main) αγόρασε τη κατοικία και ξεκίνησε μια ανακαίνιση που διήρκεσε τρία χρόνια, μεταμορφώνοντάς τη σε ένα λαμπερό υπόδειγμα σύγχρονου ντιζάιν.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένα σπάνιο ακίνητο και κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο διαθέσιμο αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο το Βορειοδυτικό Λονδίνο», δήλωσε ο Αλεξάντερ Μέιν (Alexander Main), συνδιαχειριστής της πώλησης.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός είναι εξοικειωμένη με την αγορά ακινήτων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το 2022, αγόρασε μία κατοικία αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χόλιγουντ Χιλς από την Κάμερον Ντίαζ (Cameron Diaz) ενώ ένα χρόνο αργότερα πούλησε αθόρυβα στον Bad Bunny, την έπαυλή της στο Λος Άντζελες, έναντι 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων.