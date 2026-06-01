Η Λένα Φλυτζάνη ανέλαβε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: Τα πρώτα λόγια της δημοσιογράφου

Η Λένα Φλυτζάνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο «τιμόνι» της παρουσίασης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας (01.06.2026), μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον σταθμό.

Η όμορφη δημοσιογράφος «καλησπέρισε» το τηλεοπτικό κοινό του ΣΚΑΪ, προλογίζοντας τα θέματα της επικαιρότητας που θα μεταδίδοντας στη συνέχεια. Η Λένα Φλυτζάνη στην «παρθενική» της εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων φορούσε ένα κομψό κοστούμι σε λευκή απόχρωση.

Η Λένα Φλυτζάνη μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στα ηνία του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων.

«Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δούμε πώς καταγράφουμε τα γεγονότα αυτή την ώρα, εδώ στον ΣΚΑΪ», είπε στην έναρξη του δελτίου.

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη.

Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Λένα Φλυτζάνη.