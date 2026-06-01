Χαλκιδική: Παραμένει και μεγαλώνει η ανεξέλεγκτη χωματερή στην Ποτίδαια

Ένας τεράστιος μπαζότοπος έχει δημιουργηθεί δίπλα στη γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, ο οποίος εκτείνεται προς το δάσος της περιοχής, σε μήκος δεκάδων μέτρων, προκαλώντας θλίψη αλλά και βαθύ προβληματισμό σε όποιον τον αντικρίζει.

Παλιά έπιπλα, ήδη υγιεινής, εξαρτήματα αυτοκινήτων και πολλά ακόμη αντικείμενα αποτελούν το σκηνικό μιας απέραντης χωματερής.

H ΕΡΤ είχε καταγράψει την εικόνα στο σημείο τον Αύγουστο του 2025 και επέστρεψε 9 μήνες μετά.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, τα συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν διαρκώς, ωστόσο οι επιτήδειοι πετούν εκ νέου τα απορρίμματα τους, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν φαύλο κύκλο.

Προσεγγίζοντας τον οικισμό της Νέας Ποτίδαιας η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφει υπερχειλισμένους κάδους και διάσπαρτα σκουπίδια. Κάτοικοι και παραθεριστές κάνουν λόγο για μια προβληματική κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται τους θερινούς μήνες με την ραγδαία αύξηση των επισκεπτών και την εικόνα να σημαίνει συναγερμό για πιθανή εστία μόλυνσης και εκδήλωσης πυρκαγιάς.