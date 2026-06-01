MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαλκιδική: Παραμένει και μεγαλώνει η ανεξέλεγκτη χωματερή στην Ποτίδαια

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας τεράστιος μπαζότοπος έχει δημιουργηθεί δίπλα στη γέφυρα της Νέας Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, ο οποίος εκτείνεται προς το δάσος της περιοχής, σε μήκος δεκάδων μέτρων, προκαλώντας θλίψη αλλά και βαθύ προβληματισμό σε όποιον τον αντικρίζει.

Παλιά έπιπλα, ήδη υγιεινής, εξαρτήματα αυτοκινήτων και πολλά ακόμη αντικείμενα αποτελούν το σκηνικό μιας απέραντης χωματερής.

H ΕΡΤ είχε καταγράψει την εικόνα στο σημείο τον Αύγουστο του 2025 και επέστρεψε 9 μήνες μετά.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, τα συνεργεία καθαρισμού επιχειρούν διαρκώς, ωστόσο οι επιτήδειοι πετούν εκ νέου τα απορρίμματα τους, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν φαύλο κύκλο.

Προσεγγίζοντας τον οικισμό της Νέας Ποτίδαιας η κάμερα της ΕΡΤ καταγράφει υπερχειλισμένους κάδους και διάσπαρτα σκουπίδια. Κάτοικοι και παραθεριστές κάνουν λόγο για μια προβληματική κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται τους θερινούς μήνες με την ραγδαία αύξηση των επισκεπτών και την εικόνα να σημαίνει συναγερμό για πιθανή εστία μόλυνσης και εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Νέα Ποτίδαια Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

“Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της, ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος”: Το Ιράν απειλεί τις ΗΠΑ και τις κατηγορεί ότι υπονομεύουν τη συμφωνία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Νυφούδης για πρόταση Δούκα περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ: Οποιαδήποτε παρόμοια συζήτηση δεν πέφτει καν στο τραπέζι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του 41χρονου δράστη – Σκηνοθετημένο έγκλημα “βλέπουν” οι αρχές

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Γιάννης Σμαραγδής για Δημήτρη Λιαντίνη: Είχε αποφασίσει να αποχωρήσει γιατί έβλεπε ότι η Ελλάδα βουλιάζει

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Μοσχάτο: Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη ένας 18χρονος και ένας 16χρονος με κλεμμένη μηχανή