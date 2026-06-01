Θεσσαλονίκη: Ο Νίκος Ταχιάος στις σήραγγες του μετρό για την Καλαμαριά το τριήμερο

Αυτοψία στις σήραγγες του μετρό για την Καλαμαριά πραγματοποίησε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.

«Τριήμερο στις σήραγγες, στους συρμούς που ξεκίνησαν τα πήγαινε – έλα σε όλο το δίκτυο πλέον, τώρα που οι “πύλες” της Καλαμαριάς αποσφραγίστηκαν και στους σταθμούς για όσους “τρέχουν” την επέκταση που έρχεται» ανέφερε σε ανάρτηση του ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημερίδας του thestival.gr που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι στο τέλος Ιουλίου θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό της Καλαμαριάς στο κοινό προς χρήση.