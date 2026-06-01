Καρκίνος του παγκρέατος: Νέο φάρμακο αυξάνει σημαντικά την επιβίωση των ασθενών με μεταστάσεις

Ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να διπλασιάσει την επιβίωση των ασθενών, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία. Βελτιώνει επίσης αρκετά τα συμπτώματά τους, ώστε να μπορέσουν μερικοί να ανακτήσουν δραστηριότητες, τις οποίες είχαν εγκαταλείψει, αναφέρουν επιστήμονες από τις ΗΠΑ.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αντιπροσωπεύει το περίπου 3% όλων των καρκίνων. Σε περισσότερο από το 90% των περιπτώσεων είναι πορογενές αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος (PDAC), ένας επιθετικός όγκος.

Σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, ο καρκίνος του παγκρέατος γίνεται αντιληπτός στο τελικό στάδιο, δηλαδή όταν ήδη έχει κάνει μεταστάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η συνήθης θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία. Ωστόσο η αποτελεσματικότητά της είναι περιορισμένη, με συνέπεια η μέση επιβίωση των ασθενών να είναι 6 έως 7 μήνες. Μόνον το περίπου 3% κατορθώνουν να φθάσουν στα πέντε έτη επιβίωσης.

Το νέο φάρμακο λέγεται daraxonrasib (δαραξονρασίμπη). Δοκιμάστηκε σε διεθνή μελέτη φάσης 3 (είναι το τελικό στάδιο των τελικών δοκιμών) στην οποία εντάχθηκαν 500 ασθενείς από Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ασία.

Η μελέτη αυτή ονομάστηκε RASolute 302. Είναι η πρώτη τελικού σταδίου μελέτη που αξιολόγησε την επιβίωση των πασχόντων από μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία. Άρχισε τον Οκτώβριο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2027.

Πώς δρα

Τα πρώτα ευρήματά της ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2026). Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, περισσότερο από το 90% των παγκρεατικών αδενοκαρκινωμάτων προκαλούνται από μία συγκεκριμένη μετάλλαξη (λέγεται RAS G12) σε ένα γονίδιο που λέγεται KRAS.

Η μετάλλαξή του έχει ως συνέπεια να παράγει ο οργανισμός υπερδραστήρια πρωτεΐνη KRAS, η οποία διεγείρει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων.

Το νέο φάρμακο είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας αυτής της πρωτεΐνης, που την αδρανοποιεί εμποδίζοντας την ανάπτυξη του καρκίνου. Μάλιστα επιδρά ακόμα και στους όγκους που δεν φέρουν το μεταλλαγμένο γονίδιο KRAS.

Η μελέτη

Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος που συμμετείχαν στη νέα μελέτη χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι 248 λάμβαναν το νέο φάρμακο και οι υπόλοιποι χημειοθεραπεία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήσαν φορείς της μετάλλαξης RAS G12. Ειδικότερα την έφεραν:

Οι 228 από την ομάδα της δαραξονρασίμπης

Οι 231 από την ομάδα της χημειοθεραπείας

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είτε έφεραν άλλες μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS, είτε καμία μετάλλαξη. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν υποβληθεί σε έναν πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να σταματήσει τον καρκίνο τους. Σχεδόν οι μισοί ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 66 χρόνια.

Η δαραξονρασίμπη είναι ένα χάπι που λαμβάνεται από το στόμα μία φορά την ημέρα.

Τα ευρήματα

Όπως ανακοίνωσαν οι ερευνητές, η διάμεση επιβίωση στους ασθενείς που είχαν λάβει χημειοθεραπεία ήταν περίπου 6,6 μήνες. Η ελάχιστη επιβίωση ήταν περίπου 5,5 μήνες και η μέγιστη περίπου 8 μήνες.

Ωστόσο στους ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο, η διάμεση επιβίωση είναι τουλάχιστον 13,2 μήνες. Το ελάχιστο που επέζησαν ήταν 10 μήνες, ενώ μερικοί ασθενείς ζουν ακόμα, έχοντας προ πολλού ξεπεράσει τον μέσο όρο των 13,2 μηνών.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι κατά τον πρώτο χρόνο της μελέτης, το νέο φάρμακο μείωσε κατά 60% τον κίνδυνο θανάτου από τον καρκίνο, είπαν οι ερευνητές.

Η μελέτη έδειξε ακόμα πως η μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη του καρκίνου (δηλαδή με σταθεροποίηση της νόσου) ήταν περίπου:

7,2 μήνες με το νέο φάρμακο

3,5 μήνες με τη χημειοθεραπεία

«Η δαραξονρασίμπη πέτυχε όλους τους στόχους», δήλωσε η Dr. Rachna Shroff, καθηγήτρια Γαστρεντερικής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και εμπειρογνώμονας της ASCO στον καρκίνο του παγκρέατος. Όπως είπε, ουδέποτε κατά το παρελθόν είχε καταγραφεί διπλασιασμός της επιβίωσης και μείωση του κινδύνου θανάτου σε ασθενείς με παγκρεατικό καρκίνο που εξελίσσεται μετά τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας.

«Τα ευρήματα αυτά θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο επιστήμονες, γιατροί και ασθενείς προσεγγίζουν την θεραπευτική αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου», εκτίμησε ο επικεφαλής ερευνητής Dr. Brian Wolpin, καθηγητής Ιατρικής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) παραχώρησε διευρυμένη πρόσβαση στο νέο φάρμακο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χορηγείται σε ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα, μολονότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πλήρη έγκρισή του.

Επισημαίνεται ότι τα επιστημονικά ευρήματα που ανακοινώνονται σε ιατρικά συνέδρια θεωρούνται προκαταρκτικά έως ότου δημοσιευθούν σε κάποια ιατρική επιθεώρηση, μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση.

