Εγνατία Οδός: Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Πολυμύλου κατά την επιστροφή των εκδρομέων
THESTIVAL TEAM
Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, με μεγάλες ουρές οχημάτων κατά την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
Σύμφωνα με το kozanimedia.gr η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα διόδια Πολυμύλου, ενώ έχουν δοθεί τέσσερις λωρίδες προς Θεσσαλονίκη και δύο προς Κοζάνη.
Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η μαζική επιστροφή κορυφώνεται τις τελευταίες ώρες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ευρωβαρόμετρο: Ελλείψεις δεξιοτήτων αντιμετωπίζουν σχεδόν οι μισές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα
- Τσίπρας προς Ράμα με αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών: Η στάση του καθενός μας στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του
- Λίβανος: Πολλοί τραυματίες και ζημιές σε ένα νοσοκομείο της Τύρου μετά από ισραηλινό πλήγμα