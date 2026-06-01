Εγνατία Οδός: Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Πολυμύλου κατά την επιστροφή των εκδρομέων

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη, με μεγάλες ουρές οχημάτων κατά την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα διόδια Πολυμύλου, ενώ έχουν δοθεί τέσσερις λωρίδες προς Θεσσαλονίκη και δύο προς Κοζάνη.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η μαζική επιστροφή κορυφώνεται τις τελευταίες ώρες.