Ν. Ζήσης: “Ζούμε μεγάλη αλλαγή στον Άρη, να είμαι ανταγωνιστικοί κόντρα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό”

Ο Άρης κάνει μεγάλη προσπάθεια να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη να καθίσει στον πάγκο του και να τον οδηγήσει και πάλι σε μεγάλες στιγμές και σε βάθος χρόνου στη Euroleague.

O κουμπάρος του και παλιός του συμπαίκτης, ο Νίκος Ζήσης, είναι ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης και είναι αυτός που σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.

Εν αναμονή της απάντησης του Σπανούλη ο Νίκος Ζήσης μίλησε στην ΕΡΤ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στον Άρη:

«Ζούμε μια αλλαγή στον Άρη, είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ. Θα βλέπουμε τις ομάδες της πόλης να είναι ανταγωνιστικές. Θα είναι καλό να κοντράρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία. Δεν θα γίνει όμως από τη μια στιγμή στην άλλη.».

Μιλώντας για την εθνική είπε: «Η Εθνική ομάδα κατέκτησε ξανά μετάλλιο. Είναι μια νέα χρυσή εποχή του ελληνικού μπάσκετ και όλοι θα πρέπει να το διαφυλάξουμε».