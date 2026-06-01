MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Δάφνη Καραβοκύρη: “Για μένα το Real View δεν κόπηκε, ολοκληρώθηκε – Ένα κλάμα το έριξα”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος του Real View, της εκπομπής που παρουσίαζε μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και την Ελίνα Παπίλα.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν αντιμετωπίζει την ολοκλήρωση της εκπομπής ως «κόψιμο», αλλά ως έναν κύκλο που έκλεισε.

«Για μένα δεν έχει κοπεί, για μένα ολοκληρώθηκε ειλικρινά. Αισθάνομαι τυχερή που το έζησα αυτό το ταξίδι και που μου δόθηκε, το ξαναλέω, αυτή η ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να πιστεύει σε εσένα και εσύ να νικάς τους φόβους σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στεναχωρήθηκα. Χτες το βράδυ έξω με φίλους, γιόρταζα τα γενέθλιά μου και ένα κλάμα το έριξα», εξομολογήθηκε.

Παρά τη στενοχώρια της, η δημοσιογράφος υπογράμμισε πως κρατά μόνο τα θετικά από τη συμμετοχή της στο Real View. «Η γεύση δεν είναι γλυκόπικρη, η γεύση είναι γλυκιά. Αισθάνομαι πιο πλούσια μετά από το Real View, γνωριμίες, διαχείριση ανθρώπων, του κόσμου», είπε κλείνοντας.

Δάφνη Καραβοκύρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του 41χρονου δράστη – Σκηνοθετημένο έγκλημα “βλέπουν” οι αρχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Παναμά θα έχει αύριο, Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Βάλια Χατζηθεοδώρου: Είμαι σχεδόν δύο χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι αυτή την περίοδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο άνδρας που πήγε με αλυσοπρίονο και μαχαίρι έξω από σπίτι στον Δρυμό

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό