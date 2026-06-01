Δάφνη Καραβοκύρη: “Για μένα το Real View δεν κόπηκε, ολοκληρώθηκε – Ένα κλάμα το έριξα”

Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε στην κάμερα του «Buongiorno» και αναφέρθηκε στο πρόωρο τέλος του Real View, της εκπομπής που παρουσίαζε μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και την Ελίνα Παπίλα.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν αντιμετωπίζει την ολοκλήρωση της εκπομπής ως «κόψιμο», αλλά ως έναν κύκλο που έκλεισε.

«Για μένα δεν έχει κοπεί, για μένα ολοκληρώθηκε ειλικρινά. Αισθάνομαι τυχερή που το έζησα αυτό το ταξίδι και που μου δόθηκε, το ξαναλέω, αυτή η ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος να πιστεύει σε εσένα και εσύ να νικάς τους φόβους σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στεναχωρήθηκα. Χτες το βράδυ έξω με φίλους, γιόρταζα τα γενέθλιά μου και ένα κλάμα το έριξα», εξομολογήθηκε.

Παρά τη στενοχώρια της, η δημοσιογράφος υπογράμμισε πως κρατά μόνο τα θετικά από τη συμμετοχή της στο Real View. «Η γεύση δεν είναι γλυκόπικρη, η γεύση είναι γλυκιά. Αισθάνομαι πιο πλούσια μετά από το Real View, γνωριμίες, διαχείριση ανθρώπων, του κόσμου», είπε κλείνοντας.