Search Button Close Search
Reuters: Ο Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που μιλάει, έμμεσα ή άμεσα, με τη Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (01/06/2026) ότι μίλησε, μέσω «υψηλόβαθμων αντιπροσώπων» με τη Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ.

Κανείς Αμερικανός πρόεδρος, πριν τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών καθώς η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Η οργάνωση δηλώνει πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci
Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Ο πόλεμος στον Λίβανο, απόρροια του πολέμου στο Ιράν, είχε ως αποτέλεσμα να εκτοπιστούν περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι, λόγω των ισραηλινών πληγμάτων και των εντολών εκκένωσης μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ισραηλινό έδαφος για να στηρίξει τη σύμμαχό της, την Τεχεράνη.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό Κάστρο Μποφόρ και μια στρατηγικής σημασίας κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο.

Είχαν προηγηθεί, την προηγούμενη ημέρα, οι σφοδρότερες επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, τον Απρίλιο.

