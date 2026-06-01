Politico: Οι “αδιάφθοροι” της Αλβανίας ερευνούν το τουριστικό σχέδιο του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ στην Αδριατική

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης στην Αλβανία βρίσκεται το φιλόδοξο τουριστικό σχέδιο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, σύζυγο της Ιβάνκα Τραμπ και γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αλβανία (SPAK) έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για το έργο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με αλλαγές στο καθεστώς προστασίας και στην ιδιοκτησιακή κατάσταση εκτάσεων που συνδέονται με το έργο, εξετάζοντας εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αν προέκυψαν ζητήματα νομιμότητας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ακατοίκητη νήσος Σάζαν στην Αδριατική Θάλασσα, καθώς και εκατοντάδες εκτάρια της προστατευόμενης περιοχής Βιόσα-Νάρτα, ενός σημαντικού παράκτιου οικοσυστήματος που φιλοξενεί σπάνια είδη άγριας ζωής, μεταξύ των οποίων φλαμίνγκο, μεσογειακές φώκιες και θαλάσσιες χελώνες.

Η SPAK επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024.

Οι οποίες, σύμφωνα με επικριτές του έργου, διευκόλυναν την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής.

Μέχρι στιγμής, οι εισαγγελικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο της έρευνας.

Ο ρόλος του Κούσνερ και η Affinity Partners

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Affinity Partners, διαθέτει εκτεταμένες επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων και του τουρισμού διεθνώς. Παράλληλα, διατηρεί ενεργή παρουσία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε διπλωματικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς κρίσεις.

Η διπλή αυτή ιδιότητα έχει κατά καιρούς προκαλέσει ερωτήματα από επικριτές του σχετικά με τα όρια μεταξύ επιχειρηματικής δραστηριότητας και πολιτικής επιρροής.

Τον Αύγουστο του 2024 η Affinity Partners παρουσίασε επίσημα τα σχέδιά της για την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού προορισμού στην περιοχή, ενώ στις αρχές του 2026 ο Κούσνερ επισκέφθηκε την τοποθεσία μαζί με τη σύζυγό του, Ιβάνκα Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, οι συνομιλίες με τους επενδυτές συνεχίζονται και το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία περίπου 10.000 ξενοδοχειακών κλινών, με στόχο να μετατραπεί η περιοχή σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Αδριατικής.

Ούτε ο Κούσνερ ούτε η Affinity Partners έχουν σχολιάσει δημοσίως την εισαγγελική έρευνα.

Η κυβέρνηση Ράμα απορρίπτει τις κατηγορίες

Μιλώντας στο αλβανικό κοινοβούλιο, ο Έντι Ράμα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το έργο επεκτείνεται σε προστατευόμενες περιοχές άγριας ζωής.

Όπως ανέφερε, η τελική μορφή της επένδυσης δεν έχει ακόμη κατατεθεί επισήμως, ενώ οι περιβαλλοντικές μελέτες παραμένουν σε εξέλιξη.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει μόνο εφόσον διασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η SPAK και η μάχη κατά της διαφθοράς

Η SPAK θεωρείται ένας από τους πλέον ισχυρούς και αξιόπιστους θεσμούς στην Αλβανία. Δημιουργήθηκε το 2019 στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα τελευταία χρόνια έχει διερευνήσει σειρά υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου, οδηγώντας σε διώξεις και καταδίκες πολιτικών προσώπων από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Για τον λόγο αυτό καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης στην αλβανική κοινωνία.

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των πολιτών

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στο σχέδιο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν τοποθετήθηκαν μεγάλες περιφράξεις με συρματοπλέγματα στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα, προκαλώντας αντιδράσεις κατοίκων και περιβαλλοντικών οργανώσεων που κατήγγειλαν περιορισμό της πρόσβασης στις παραλίες.

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από κυβερνητικά κτίρια, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την ακύρωση του έργου, τη διατήρηση του προστατευόμενου χαρακτήρα της περιοχής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την παραίτηση της κυβέρνησης.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τόσο στα Τίρανα όσο και στην περιοχή της Αυλώνας, καθώς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εντείνουν τις πιέσεις προς τις αρχές.

Επεισόδια και παρέμβαση των αρχών

Πρόσθετη ένταση προκάλεσαν βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να δείχνουν προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας να επιτίθεται σε διαδηλωτές που επιχειρούσαν να αφαιρέσουν τις περιφράξεις και να σταματήσουν τις εργασίες.

Μετά τη δημοσιοποίηση των περιστατικών, οι αλβανικές αρχές ανακάλεσαν τις άδειες λειτουργίας δύο εταιρειών φύλαξης, ενώ ένας φύλακας συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Παράλληλα, περίπου 15 διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ενώ απομακρύνθηκε και ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης.

Το όραμα Ράμα για τον τουρισμό και η ευρωπαϊκή προοπτική

Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μετατροπή της Αλβανίας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της Μεσογείου.

«Θέλω να μετατρέψω την Αλβανία σε μια χώρα που θα προκαλεί θαυμασμό σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Αλβανία επιδιώκει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαφάνειας στις επενδύσεις και της λειτουργίας των θεσμών αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους τους επόμενους μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Affinity Partners είχε εγκαταλείψει το 2025 αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο στη Σερβία, ύστερα από έντονες αντιδράσεις και έρευνες των τοπικών αρχών για ζητήματα διαφάνειας και χωροταξικού σχεδιασμού.