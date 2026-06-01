Τσίπρας προς Ράμα με αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών: Η στάση του καθενός μας στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του

Άμεση ήταν η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, ο οποίος νωρίτερα, σχολιάζοντας ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) για τα επεισόδια στην Αλβανία, είχε ρίξει «βέλη» κατά του Έλληνα πολιτικού.

Ο Έντι Ράμα κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) ότι συνέβαλαν στην ανάδειξη ενός, όπως το χαρακτήρισε, «μεμονωμένου περιστατικού» σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η υπόθεση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένδειξη παραβίασης μειονοτικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου.

Λίγο αργότερα, ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε τη δική του απάντηση, με μια ανάρτηση στο X, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και πολύ καλά γνωρίζεις φίλε, ότι οι αγώνες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματά μας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός και τι η αριστερά του 21ου αιώνα».

Και ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει:

«Καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων. Χαίρομαι πάντως για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε πολίτη που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Όπως θα αναγνωρίζεις και εσύ οι προοδευτικές δυνάμεις είναι πάντοτε υπέρ της προάσπισης του κράτους δικαίου – είτε μιλούμε για μεμονωμένα συμβάντα, είτε για συμβάντα που δεν μπορούν να λέγονται μεμονωμένα διότι είναι επαναλαμβανόμενα. Και αυτό φυσικά αφορά την Αριστερά σε όλη την Ευρώπη».

Αγαπητέ μου φίλε Έντι,



Ελπίζω και εγώ να είσαι καλά.



Και η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει:

«Ήδη πριν σχεδόν μια δεκαετία, θυμάμαι, φίλε Έντι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που είχε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, η κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων για όλους τους Αλβανούς πολίτες – και βέβαια της Ελληνική Εθνικής Μειονότητας. Κάθε ουσιαστική πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Αλβανίας και του λαού της. Και κάθε οπισθοδρόμηση θα αποτελέσει εμπόδιο για αυτήν. Και αυτό είναι γεγονός.

Παλιέ μου φίλε Έντι, σου εύχομαι τα καλύτερα και ειλικρινά προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».