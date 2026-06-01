Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι δεν θα σταματήσει τα χτυπήματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να βομβαρδίζει το βόρειο Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα μια πηγή προσκείμενη στη φιλοϊρανική οργάνωση, απαντώντας στις απειλές του Ισραήλ να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, αν δεν βάλει τέλος στις επιθέσεις της.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε νωρίτερα ότι «δεν θα υπάρχει ηρεμία» στη Βηρυτό και τα προάστιά της αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πρότειναν ένα σχέδιο, με βάση το οποίο η Χεζμπολάχ θα έπρεπε να σταματήσει κάθε επίθεση στο Ισραήλ και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απέφευγε «κάθε κλιμάκωση στη Βηρυτό».

«Η Χεζμπολάχ δεν θα δεσμευτεί να παύσει τους βομβαρδισμούς στο βόρειο» Ισράηλ, είπε η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομαστεί. «Για να παύσουμε τα πλήγματα που κάνουν κακό στο Ισραήλ ενώ βομβαρδίζει τον Λίβανο;» διερωτήθηκε.