Λίβανος: Πολλοί τραυματίες και ζημιές σε ένα νοσοκομείο της Τύρου μετά από ισραηλινό πλήγμα
Ένα νοσοκομείο της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της χώρας (ANI) και το υπουργείο Υγείας.
Ο στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο Τζάμπαλ Άμελ. «Επλήγησαν ένα κτίριο και ένας χώρος στάθμευσης και υπάρχουν πολλοί τραυματίες», μετέδωσε το ΑΝΙ.
Το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια και κηλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός (IDF) εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.
