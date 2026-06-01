Πώς να κερδίσετε ξανά την αυτοπεποίθησή σας έπειτα από έναν χωρισμό

Ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, έπειτα από έναν χωρισμό, ο πόνος δύσκολα ξεπερνιέται. Το να έχετε κλείσει ένα κεφάλαιο στη ζωή σας τόσο σημαντικό όσο μια ερωτική και συναισθηματική σχέση, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε πως τόσο εσείς όσο και ο πρώην, πια σύντροφος, αποφασίσατε ότι για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήσασταν μέρος ο ένας της ζωής του άλλου, ότι υπήρξε μεταξύ σας αγάπη και σεβασμός. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο είδος απώλειας μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αυτοπεποίθηση και την ψυχική σας υγεία. Γι’ αυτό και παρακάτω σας παρουσιάζουμε ορισμένες προτάσεις για το πώς μπορείτε ξεπεράσετε αυτό το «εμπόδιο» πιο εύκολα.

Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να θρηνήσει τον χωρισμό

Μπορεί να φαντάζει εύκολο μα δεν είναι. Κάθε άτομο που μπαίνει στη ζωή μας μπαίνει για κάποιον λόγο, λένε. Είτε για να μας δώσει κάποιο μάθημα είτε για να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε ως άνθρωποι. Οι ρομαντικές μας σχέσεις μπορεί να προκαλέσουν τις σκέψεις μας και να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Δίνοντας την ευκαιρία στον εαυτό σας να θρηνήσει, του επιτρέπεται να είναι ευάλωτος, να εκφράσει τα όσα νιώθει και να βιώσει τη στιγμή – ακόμα και τη δυσάρεστη. Σε κάθε περίπτωση, βγάλτε από το μυαλό σας τις σκέψεις αποτυχίας. Δεν αποτύχατε επειδή η σχέση σας τελείωσε.

Δημιουργήστε χώρο για να θεραπευτείτε

Μερικοί άνθρωποι συνηθίζουν να κάνουν αμέσως νέα σχέση μετά το τέλος της προηγούμενης. Ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, ίσως είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χρόνο για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας και να ασχοληθείτε με τη φροντίδα του. Απολαύστε ένα αρωματικό μπάνιο, δείτε την ταινία που τόσο θέλετε, διαβάστε το αγαπημένο σας βιβλίο, διαμορφώστε το διαμέρισμά σας, όπως επιθυμείτε, ανανεώστε τον χώρο σας. Το ότι τελείωσε η σχέση σας, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να φροντίζετε. Υπάρχει και είναι ο σημαντικότερος στη ζωή σας: εσείς.

Έχετε κοντά σας φίλους και ανθρώπους που σας στηρίζουν

Το να έχετε ένα υγιές σύστημα υποστήριξης, θα σας βοηθήσει να νιώσετε πιο άνετα και πιο δυναμικά. Οι φίλοι και οι αγαπημένοι μας άνθρωποι γίνονται ο ώμος που θέλουμε για να κλάψουμε μετά τον χωρισμό. Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα καταφέρετε να ξεπεράσετε έναν χωρισμό, η στήριξη των δικών σας μπορεί να σας βοηθήσει να χτίσετε την αυτοπεποίθησή σας από την αρχή.

Κατακτήστε όσα είχατε κάποτε αφήσει στην άκρη

Μπορεί να υπάρχουν ένα ή δύο πράγματα που δεν είχατε ποτέ την ευκαιρία να ξεκινήσετε ή να ολοκληρώσετε λόγω της προηγούμενης σχέσης σας. Τώρα, που δεν βρίσκεστε σε σχέση είναι η ευκαιρία να τα ακολουθήσετε. Το να εστιάζετε σε νέες δραστηριότητες θα σας επιτρέψει να νιώσετε ολοκληρωμένοι και πιο δυνατοί. Μην αφήσετε μια σχέση του παρελθόντος να σας εμποδίσει να επιτύχετε τους στόχους σας.

Φερθείτε με ευγένεια στον εαυτό σας

Δεν υπάρχει λόγος να τιμωρείτε τον εαυτό σας για μια σχέση που τελείωσε – ειδικά αν ο λόγος που χωρίσατε ήταν πολύ σοβαρός και επηρέαζε την υγεία ή την ψυχολογία σας αρνητικά. Επειδή η σχέση τελείωσε δεν σημαίνει πως εσείς έχετε κάποιο πρόβλημα. Δεν διαρκούν όλες οι σχέσεις μια ζωή. Μην ξεχνάτε, επίσης, πως είναι φυσιολογικό να σκέφτεστε τι συνέβη και να προσπαθείτε να μάθετε από τα λάθη σας. Φυσιολογικό δεν είναι να αφήνετε τους άλλους να σας κάνουν να νιώθετε κατώτεροι για τις αποφάσεις σας. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, αφήστε πίσω τα περασμένα και προχωρήστε με αυτοπεποίθηση μπροστά.

