Τρόμος στον Λυκαβηττό: 22χρονη δέχτηκε επίθεση από άγωστο που την ακολούθησε

Στιγμές τρόμου έζησε μια 22χρονη χθες το βράδυ στον Λυκαβηττό όταν άνδρας την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, το περιστατικό συνέβη στις 21:20 στο λόφο Λυκαβηττού. Ο άνδρας ακολούθησε την 22χρονη κοπέλα όταν εκείνη είχε σχολάσει από τη δουλειά της, σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή, και στη συνέχεια προσπάθησε να την αγκαλιάσει με τη χρήση βίας.

Εκείνη ευτυχώς κατάφερε να τον απωθήσει, στην προσπάθειά της όμως να ξεφύγει από την πλαγιά του λόφου έπεσε και χτύπησε σε αγκώνες και γόνατα.

Περίοικος είδε τον δράστη και τον κυνήγησε αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει προς τα Εξάρχεια.

