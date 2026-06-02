Φυλακές Κορυδαλλού: Απέδρασε 48χρονος κρατούμενος – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης (02.06.2026) στις φυλακές Κορυδαλλού, μετά από απόδραση 48χρονου κρατούμενου.

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγής, βρήκε ευκαιρία την ώρα της τροφοδοσίας να ξεφύγει από την προσοχή των φρουρών και να βγει από τις φυλακές Κορυδαλλού με τις αρχές να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Η απόδραση έγινε γύρω στις 08:30 το πρωί.

Ο άνδρας κρατούνταν στις φυλακές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι αρχές προσπαθούν να βρουν απαντήσεις και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος κατάφερε να διαφύγει αλλά και το που κρύβεται από τη στιγμή της απόδρασης.

