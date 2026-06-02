Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εργάτης που έπεσε από ύψος 5 μέτρων

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 70χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στις 5 και μισή το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από ύψος 5 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 70χρονος από την πτώση υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος 70χρονος υπέκυψε το πρωί της Τρίτης στα τραύματά του αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Η Ένωση Οικοδόμων Νομού Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση για το εργατικό ατύχημα:

«Το ποτήρι γέμισε, η οργή ξεχείλισε.

Άλλος ένας συνάδελφος μας ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πως θα ζήσει αυτός και η οικογένεια του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας και αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα να είναι από χθες στην ΜΕΘ και να καταλήξει σήμερα το πρωί.

Το εργατικό ατύχημα εξελίχθηκε σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας s/m στους Αγίους Αποστόλους.

Για άλλη μια φορά το συγκεκριμένο εργατικό ατύχημα οφείλετε στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας που έχει οδηγηθεί ο κλάδος από τις πολιτικές που εφαρμόζονται όλα αυτά τα χρόνια. Το εργατικό ατύχημα πραγματοποιήθηκε μετά τις 17:30 το απόγευμα.

Αυτή είναι η εξέλιξη που ευαγγελίζονται όλοι. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημα του!! Μετά θα λένε φταίει η τύχη και η κακιά ώρα!

Η ανάπτυξη τους τσακίζει ζωές μας.

Το χειρότερο είναι ότι αν δεν έκανε παρέμβαση το σωματείο μας, οι εργασίες στο s/m θα συνεχιζόταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ με τον συνάδελφο τους να χαροπαλεύει στην εντατική.

Έχει τεράστιες ευθύνες η Κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν κάνει σμπαράλια όλα τα δικαιώματα των εργατών στο όνομα της κερδοφορίας των μεγαλοκαρχαριών.

Ευχόμαστε στην οικογένεια τα θερμά μας συλλυπητήρια

Απαιτούμε:

Να μοιραστούν τα υπέρ αγνώστων ένσημα για να βγουν στην σύνταξη οι μεγάλοι συνάδελφοι μας

Στελέχωση της επιθεώρησης εργασίας, ώστε να μπορεί να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους

Όχι άλλο στους ανασφάλιστους εργάτες στον κλάδο μας

Όλοι στην κλαδική απεργία στις 24/6

Όχι άλλο αίμα εργατών……………….»