Μάριος Οικονόμου: Σήμερα στα Ιωάννινα το τελευταίο αντίο στον διεθνή πρώην ποδοσφαιριστή

Θλίψη έχει σκορπίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του το Σάββατο 23 Μαΐου, στα Ιωάννινα.

Οι συγγενείς και οι φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων στα Ιωάννινα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, οι Αρχές των Ιωαννίνων έχουν ξεκινήσει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή του.

Έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να προσδιοριστούν επίσημα τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το δυστύχημα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.