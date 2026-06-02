Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη την απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα στο Mehr News πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Η πηγή επεσήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες και τη μακροχρόνια δυσπιστία που τρέφει προς την Ουάσινγκτον.

«Με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες, το Ιράν επιδιώκει απτά και πραγματικά οφέλη», τόνισε η πηγή.

