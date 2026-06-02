Σοβαρό τροχαίο στα Γρεβενά: ΙΧ συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό

Τροχαίο ατύχημα με μεγαλόσωμη αρκούδα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή των Γρεβενών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης, ο οποίος ενεπλάκη στο περιστατικό, βγήκε σώος από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε προληπτικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας. Ωστόσο, το όχημά του υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό της αρκούδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της μετά το ατύχημα.