Δυναμική παρουσία της ΠΚΜ στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών TUTTOFOOD 2026 και σε παράλληλη δράση του δικτύου AREPO στην έκθεση

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, συμμετείχαν για τέταρτη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση TUTTOFOOD 2026 (11-14 Μαΐου 2026) στο εκθεσιακό κέντρο Rho Fiera στο Μιλάνο.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση TUOTTOFOOD, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στη Νότια Ευρώπη, εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας, με έμφαση στην προβολή των τοπικών προϊόντων και τη διείσδυση σε αγορές με έντονο διεθνή προσανατολισμό, όπως η ιταλική.

«Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην TUTTOFOOD αποτελεί στρατηγική επιλογή, που ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμική της έκθεσης όσο και στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας των τοπικών επιχειρήσεων της περιοχής μας σε ώριμες και στρατηγικές αγορές, όπως η ιταλική. Η TUTTOFOOD συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα εκθεσιακά γεγονότα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, με έντονο διεθνή προσανατολισμό και ουσιαστικές δυνατότητες ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών.

Μετά και την επιτυχημένη επιχειρηματική συνάντηση με Ιταλούς αγοραστές που διοργανώσαμε το φθινόπωρο του 2025 στη Θεσσαλονίκη και τις ιδιαίτερα σχέσεις σύμπνοιας και συνεργασίας που αναπτύχθηκαν με τα αρμόδια τμήματα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Ιταλία, εδραιώνουμε την παρουσία των τοπικών προϊόντων στην αγορά της Ιταλίας, με τη συμμετοχή στην έκθεση και την προβολή των προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης στην παράλληλη δράση του δικτύου AREPO.

Η φετινή συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην TUTTOFOOD 2026 ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές επαφές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπράνισλαβ (Μπάνε) Πρέλεβιτς.

Η TUTTOFOOD 2026

Η διεθνής έκθεση TUTTOFOOD αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στη Νότια Ευρώπη, με δυναμικά ανερχόμενο χαρακτήρα. Η φετινή έκθεση ολοκληρώθηκε με ρεκόρ επισκέψεων με 123.000 επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων 27.000 διεθνών επισκεπτών, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 30% σε σύγκριση με την έκθεση του 2025. Η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού επαγγελματιών του αγροδιατροφικού κλάδου από τους χώρους της βιομηχανίας, της διανομής, της εστίασης, των εισαγωγέων και των αγοραστών, καταδεικνύει την ικανότητα της έκθεσης να μετατρέψει την παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε εμπορικές σχέσεις, αλλά και σε πρόσβαση στην αγορά και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

Τα στατιστικά στοιχεία για την TUTTOFOOD 2026 επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά τον ηγετικό ρόλο της διοργάνωσης στον παγκόσμιο κλάδο τροφίμων και ποτών. Συνολικά, στην TUTTOFOOD φιλοξενήθηκαν δέκα περίπτερα έκτασης 82.000 τετραγωνικών μέτρων (αύξηση 15%) από 5.000 εταιρείες (αύξηση 20%), 30% εκ των οποίων ήταν διεθνείς, οι οποίες καλωσόρισαν 4.000 διεθνείς αγοραστές από 36 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.

Σε αυτό το παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου τροφίμων και ποτών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε δυναμικά με οκτώ επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, παρουσιάζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της περιοχής. Στο ομαδικό περίπτερο της Περιφέρειας, σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου, παρουσιάστηκαν προϊόντα όπως φέτα, γιαούρτια, spreads και έτοιμα γεύματα, χυμοί και αναψυκτικά, αρτοποιήματα, ρύζι, infused ελαιόλαδα, antipasti και premium ελληνικά προϊόντα διατροφής.

Η συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στην έκθεση προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες του κλάδου, εισαγωγείς, διανομείς και εκπροσώπους οργανωμένου λιανεμπορίου από διεθνείς αγορές. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές B2B συναντήσεις, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές και να διερευνήσουν προοπτικές εμπορικών συνεργασιών.

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο δίκτυο AREPO

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην έκθεση TUTTOFOOD 2026, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο αυτόνομο περίπτερο του δικτύου AREPO, ως ενεργό μέλος του, συμβάλλοντας στην προβολή προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στον διάλογο για στρατηγικά ζητήματα που αφορούν τις Γεωγραφικές Ενδείξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το δίκτυο AREPO αποτελεί την Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Παραγωγών, με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων των Περιφερειών. Στο πλαίσιο της έκθεσης, το δίκτυο AREPO δημιούργησε έναν ειδικό χώρο που λειτούργησε ως βιτρίνα για την προβολή των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων των ευρωπαϊκών Περιφερειών και ομάδων παραγωγών, και ως κοιτίδα για την ανάπτυξη συζητήσεων σχετικά με αναδυόμενα στρατηγικά θέματα των προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI).

Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο δίκτυο AREPO εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μπάνε Πρέλεβιτς και η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου, οι οποίοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων και φορέων της αγοράς, ενισχύοντας τη δικτύωση και τη διεθνή παρουσία της Περιφέρειας.

Τα ελληνικά περίπτερα τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ της Ελληνικής Πρεσβείας στη Ρώμη, Ευφροσύνη Μητά, καθώς και η επικεφαλής του Γραφείου Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Προξενείου στο Μιλάνο, Παγώνα (Μπέττυ) Λάρδα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξη των ελληνικών θεσμικών φορέων στις εξαγωγικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων.