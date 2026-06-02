Πόνος στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς: Όλες οι αιτίες

Ο κοιλιακός πόνος στη δεξιά πλευρά μπορεί να προκύψει από διάφορες υποκείμενες παθήσεις, που κυμαίνονται από ήπια πεπτικά προβλήματα έως πιο σοβαρές ανησυχίες για την υγεία.

Η κατανόηση των πιθανών αιτιών καθορίζει και το πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια και πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα συνοδά συμπτώματα.

Αυτό το άρθρο παραθέτει όλες τις πιθανές αιτίες του πόνου στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς, επισημαίνοντας τα συμπτώματα και τις επιλογές θεραπείας.

Πόνος δεξιά στην κοιλιά: Συνήθεις πεπτικές αιτίες

Αρκετές γαστρεντερικές παθήσεις μπορεί να συμβάλουν στον πόνο στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς, όπως:

Σκωληκοειδίτιδα

Εμφανίζεται όταν η σκωληκοειδής απόφυση φλεγμαίνει και μολύνεται, οδηγώντας σε οξύ πόνο, που συνήθως ξεκινά γύρω από τον αφαλό και μετακινείται στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα.

Συμπτώματα: Ναυτία, έμετος, απώλεια όρεξης και πυρετός.

Απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση, καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί επιτόπου, μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη της απόφυσης και σοβαρή εσωτερική μόλυνση.

Χολολιθίαση και νόσος της χοληδόχου κύστης

Οι χολόλιθοι (πέτρες στη χολή) είναι σκληρυμένες εναποθέσεις πεπτικού υγρού, που μπορούν να φράξουν τους χοληφόρους πόρους, οδηγώντας σε έντονο πόνο στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα.

Συμπτώματα: Φούσκωμα, ναυτία και πόνος που επιδεινώνεται μετά την κατανάλωση λιπαρών τροφών.

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει διατροφικές αλλαγές, φάρμακα και χειρουργική αφαίρεση.

Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου

Μια πεπτική διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει κράμπες, φούσκωμα και πόνο, και συχνά εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά.

Συμπτώματα: Εναλλασσόμενη δυσκοιλιότητα και διάρροια, και ανακούφιση μετά την κένωση.

Αντιμετωπίζεται μέσω διατροφικών τροποποιήσεων, διαχείρισης του στρες και φαρμάκων.

Δυσκοιλιότητα

Όταν τα κόπρανα συσσωρεύονται στο παχύ έντερο, μπορεί να προκαλέσουν τοπικό πόνο, συμπεριλαμβανομένης της δεξιάς πλευράς.

Συμπτώματα: Φούσκωμα, ενόχληση και δυσκολία στην κένωση.

Η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών και η καλή ενυδάτωση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα.

Πόνος δεξιά στην κοιλιά: Αιτίες που σχετίζονται με τα όργανα

Ο πόνος στη δεξιά πλευρά της κοιλιάς μπορεί επίσης να προέρχεται από προβλήματα με εσωτερικά όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά και τα αναπαραγωγικά όργανα.

Ηπατικές παθήσεις

Καταστάσεις όπως η ηπατίτιδα, η λιπώδης ηπατική νόσος και τα ηπατικά αποστήματα μπορεί να οδηγήσουν σε θαμπό ή οξύ πόνο στην άνω δεξιά κοιλιακή χώρα.

Συμπτώματα: Κόπωση, ίκτερος, ναυτία και τοπικό πρήξιμο.

Η θεραπεία εξαρτάται από την υποκείμενη πάθηση και μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στον τρόπο ζωής και φάρμακα.

Πέτρες ή λοιμώξεις στα νεφρά

Μια πέτρα στο δεξί νεφρό μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο με κράμπες, ο οποίος να «ακτινοβολεί» από την πλάτη προς το κάτω μέρος της κοιλιάς.

Συμπτώματα: Επώδυνη ούρηση, αίμα στα ούρα και πυρετός (εάν υπάρχει μόλυνση).

Μπορεί να συνιστάται η κατανάλωση άφθονων υγρών και φαρμάκων για τη διάλυση της πέτρας.

Γυναικολογικές παθήσεις

Καταστάσεις όπως οι κύστεις των ωοθηκών, η έκτοπη κύηση και η ενδομητρίωση μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος στη δεξιά πλευρά.

Συμπτώματα: Ακανόνιστες περίοδοι, πυελική δυσφορία και πόνος κατά τη σεξουαλική επαφή.

Η αξιολόγηση από γυναικολόγο είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό της αιτίας και την κατάλληλη θεραπεία.

Πόνος δεξιά στην κοιλιά: Μυοσκελετικές και άλλες αιτίες

Ο κοιλιακός πόνος στη δεξιά πλευρά δεν συνδέεται πάντα με πεπτικά προβλήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με τα όργανα. Μυοσκελετικές και συστημικές παθήσεις μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην ενόχληση.

Μυϊκή καταπόνηση

Η υπερβολική χρήση ή ο τραυματισμός των κοιλιακών μυών μπορεί να οδηγήσει σε εντοπισμένο πόνο, που συχνά επιδεινώνεται από την κίνηση ή την πίεση.

Συμπτώματα: Ευαισθησία και πόνος στην πληγείσα περιοχή.

Η ξεκούραση και οι απαλές διατάσεις μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση.

Έρπης ζωστήρας

Αυτή η ιογενής λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει ένα επώδυνο εξάνθημα, που «τυλίγεται» γύρω από την μία πλευρά της κοιλιάς και το δεξί πλευρό.

Συμπτώματα: Μυρμήγκιασμα, καυστικός πόνος και εξάνθημα με φουσκάλες γεμάτες υγρό.

Αντιικά φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των συμπτωμάτων και στην επιτάχυνση της ανάρρωσης.

Κήλη

Μια διόγκωση των κοιλιακών ιστών μέσω ενός αδύναμου σημείου στον μυ μπορεί να οδηγήσει σε πόνο, ειδικά όταν σηκώνετε βαριά αντικείμενα ή καταπονείστε.

Συμπτώματα: Ορατό εξόγκωμα στην κοιλιά, δυσφορία και πόνος.

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για σοβαρές περιπτώσεις.

Πόνος δεξιά στην κοιλιά: Πότε να πάτε στον γιατρό

Αν και ορισμένες αιτίες του πόνου στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς είναι ήπιες και υποχωρούν από μόνες τους, άλλες απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε τα εξής:

Έντονος ή επιδεινούμενος πόνος που δεν υποχωρεί. Υψηλός πυρετός, ναυτία και έμετος. Δυσκολία στην αναπνοή ή πόνος στο στήθος. Αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα. Ξαφνικό πρήξιμο ή ευαισθησία στην κοιλιά.

Συχνές Ερωτήσεις

“Μπορεί ο κοιλιακός πόνος στη δεξιά πλευρά να προκληθεί από το άγχος;”

Ναι, το άγχος μπορεί να συμβάλει στον πόνο στην κοιλιά, ιδιαίτερα σε άτομα με παθήσεις όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, το οποίο μπορεί να επιδεινωθεί από το στρες και το άγχος.

“Πότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο για πόνο στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς;”

Αναζητήστε επείγουσα φροντίδα εάν ο πόνος είναι έντονος, επίμονος και συνοδεύεται από συμπτώματα όπως πυρετό, έμετο ή σημάδια εσωτερικής αιμορραγίας, όπως σκούρα κόπρανα ή έμετος με αίμα.

“Μπορεί η αφυδάτωση να προκαλέσει πόνο στην δεξιά πλευρά της κοιλιάς;”

Ναι, η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η δυσκοιλιότητα και οι πέτρες στα νεφρά, τα οποία και τα δύο μπορεί να προκαλέσουν πόνο στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Η διασφάλιση της επαρκής πρόσληψης υγρών είναι απαραίτητη για την πρόληψη.

Σύνοψη

Ο κοιλιακός πόνος στη δεξιά πλευρά μπορεί να έχει διάφορες αιτίες, που κυμαίνονται από μικρές πεπτικές ενοχλήσεις έως σοβαρές ιατρικές καταστάσεις, που απαιτούν επείγουσα φροντίδα. Ο εντοπισμός των συσχετιζόμενων συμπτωμάτων και η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής -όταν είναι απαραίτητο- μπορεί να βοηθήσει στην εξασφάλιση της έγκαιρης θεραπείας και στην πρόληψη των επιπλοκών.

Εάν αντιμετωπίζετε επίμονο ή έντονο πόνο, η επικοινωνία με γιατρό είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή διάγνωση και διαχείριση.

Πηγή: onmed.gr