Θεσσαλονίκη: Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα λεωφορειακή γραμμή 84Μ “Μυγδονία-Ωραιόκαστρο” – Τα δρομολόγια, το ωράριο και οι στάσεις

Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει τις Κοινότητες της Μυγδονίας (Δρυμός, Λητή και Μελισσοχώρι) με το κέντρο του Ωραιοκάστρου.

Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026. Η ενδοδημοτική συγκοινωνία στον Δήμο Ωραιοκάστρου δημιουργήθηκε μετά από συναντήσεις και συζητήσεις του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών ΠΚΜ, Σωκράτη Δωρή, καθώς και με τα μέλη των ΔΣ του ΟΣΕΘ και του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Το δρομολόγιο

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) με απόφασή του καθορίζει το δρομολόγιο, την διαδρομή, το ωράριο λειτουργίας και τις στάσεις της νέας λεωφορειακής γραμμής με την ονομασία Νο 84Μ «Τοπικό Μυγδονίας».

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Νο 84Μ είναι η ακόλουθη:

Μετάβαση: Δημαρχείο Ωραιοκάστρου-Κομνηνών-αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Κοραή-Επ. Οδ. Θεσ/νίκης-Δρυμού δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Γερμανού Καραβαγγέλη- Επ. Ο. Θεσ/νίκης – Δρυμού- 19ης Ιουνίου-Αλ. Σβώλου-Επ. Λητής-Δρυμού-δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κων. Καραμανλή-δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Αριστοτέλους- αριστερόστροφος ελιγμός στην Επ. Ο. Λητής-Δρυμού-21ης Ιουνίου -αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Ελ. Βενιζέλου-28 ης Οκτωβρίου-ΤΣ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χατζηαγόρου.

Επιστροφή: ΤΣ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χατζηαγόρου-Επ. Ο. Θες/νίκης-Δρυμού-δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό 21 ης Ιουνίου-Επ. Ο. Λητής-Δρυμού- δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κων. Καραμανλή- δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Αριστοτέλους-αριστερόστροφος ελιγμός στην Επ. Ο. Λητής-Δρυμού-Αλ. Σβώλου-19 ης Ιουνίου-25ης Μαρτίου- ΕΟ Θεσ/νίκης-Δρυμού-Αδαμάντιου Κοραή δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Θεσσαλονίκης-δεξιόστροφος ελιγμός την οδό Υψηλάντου δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κομνηνών-Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Νέες στάσεις

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 84Μ δημιουργούνται οι εξής νέες στάσεις με την ονομασία: «Σχολεία», «Οικισμός Αγίου Δημητρίου», «Σεντούκι», «Νηπιαγωγεία», «Άγιος Γεώργιος» και «Πλατεία Λητής».

Αναλυτικά το δρομολόγιο, την διαδρομή, τις νέες στάσεις και το πρόγραμμα λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 84Μ μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία ενός των Κοινοτήτων (πχ. διασταυρώσεις, στενοί δρόμοι) που θα μπορούσε να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κίνηση των λεωφορείων.