Ταϊβάν: Δυο νεκροί στη συντριβή εκπαιδευτικού στρατιωτικού αεροσκάφους

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη σήμερα, κατά τη διάρκεια άσκησης για την αντιμετώπιση βλάβης κινητήρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δυο πιλότοι του, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

Το δυστύχημα έγινε στις 08:08 (τοπική ώρα· 03:08 ώρα Ελλάδας)· το υπέστη μονοκινητήριο ελικοφόρο διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-34 (Beechcraft). Το αεροπλάνο συνετρίβη στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στο νότιο τμήμα της νήσου, στην πόλη Καοσιούνγκ, διευκρίνισε το υπουργείο.

Taiwan’s Air Force confirmed that a T-34 trainer aircraft crashed during a training mission at Gangshan Air Base on June 2, killing both pilots aboard.



The aircraft was conducting a simulated engine-failure route training exercise when it crashed near the northern end of the… June 2, 2026

Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο τα επώνυμα και οι βαθμοί των δυο χειριστών — αντισμήναρχοι Λου και Γκούο.

Η πολεμική αεροπορία σημείωσε ότι σχημάτισε ειδικό κλιμάκιο για να ερευνήσει τα αίτια του δυστυχήματος. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπός της αρνήθηκε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τον Ιανουάριο, πιλότος μαχητικού αεροσκάφος πολλαπλών ρόλων F-16 χάθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στην ανατολική Ταϊβάν. Ο χειριστής, που έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος στα ανοικτά, επισήμως θεωρείται ακόμη αγνοούμενος.