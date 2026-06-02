Θεσσαλονίκη: 11χρονος επιτέθηκε και χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ

Ένας 11χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε και χτύπησε έναν συνομήλικό του την ώρα που έπαιζαν, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένας 49χρονος είχε καταγγείλει στις Αρχές ότι το 11χρονο παιδί του δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο από άγνωστο δράστη. Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Μαΐου, την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο γήπεδο.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης ταυτοποίησαν τα στοιχεία και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 11χρονου αλλοδαπού για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.