Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Ιουνίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 2 Ιουνίου:

1891 Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου -την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας- ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μία ιδέα του ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Γουίλιαμ ΜακΚραμ.

1941 Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δωσίλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται.

1941 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων, ως αντίποινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη Μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντιποίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

1964 Ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (P.L.O.).

1971 Ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το Κύπελλο Πρωταθλητριών και ηττάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης.

1992 Η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία.

Γεννήσεις

1740 Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντε Σαντ, γνωστότερος ως Μαρκήσιος Ντε Σαντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων, που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος «σαδισμός». (Θαν. 2/12/1814)

1904 Τζόνι Βαϊσμίλερ, πέντε φορές Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση και ηθοποιός. («Ταρζάν») (Θαν. 20/1/1984)

1940 Κωνσταντίνος Β’, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. (Θαν. 10/1/2023)

1941 Τσάρλι Γουότς, Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones. (Θαν. 24/8/2021)

Θάνατοι

1882 Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. (Γεν. 4/7/1807)

1970 Mπρους ΜακΛάρεν, Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της McLaren που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. (Γεν. 30/8/1937)

2000 Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφηύρε τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. (Γεν. 8/8/1927)

Γιορτάζουν

Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Εργατριών του Σεξ