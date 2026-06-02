Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών και της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου αποκλειστικά επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, από τη Χ.Θ.18+850 (Α/Κ Ν.Ρυσίου) έως τη Χ.Θ.61+700 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) και της Επαρχιακής Οδού Νέων Μουδανιών – Κύκλωμα Κασσάνδρας, από τη Χ.Θ.0+000 (Α/Κ Σιθωνίας/Κασσάνδρας) έως τη Χ.Θ. 23+650 (Κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας), χωρίς καμία επέμβαση στην κεντρική αρτηρία.

Επισημαίνεται ότι σήμερα Τρίτη 02.06.2026, οι εργασίες θα περιοριστούν αποκλειστικά εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Τα συνεργεία που θα εκτελέσουν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρής διάρκειας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.