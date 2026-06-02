MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 7.500 ευρώ για παρεμπόριο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 πρόστιμα ύψους 7.500 ευρώ συνολικά για το αδίκημα αυτό ενώ κατασχέθηκαν 447 προϊόντα παρεμπορίου.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως 31-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν (466) άτομα,
  • Επιβλήθηκαν (8) διοικητικά πρόστιμα ύψους (7.500) ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν (12) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και 
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (447) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μαγιάρ: Η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας αν δεν παραιτηθεί

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Μπαίνοντας σε έναν νέο μήνα με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τρομακτική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα: Στο νοσοκομείο δύο άνδρες – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα με φόντο τις αντιρρήσεις για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Συνεχίζουν σήμερα οι Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των μαθηματικών – Αρχίζουν οι εξετάσεις στα Γυμνάσια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 11χρονος επιτέθηκε και χτύπησε στο πρόσωπο συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ