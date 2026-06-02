Θεσσαλονίκη: Οκτώ συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 7.500 ευρώ για παρεμπόριο

Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για παρεμπόριο το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 πρόστιμα ύψους 7.500 ευρώ συνολικά για το αδίκημα αυτό ενώ κατασχέθηκαν 447 προϊόντα παρεμπορίου.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο καταπολέμησης του παρεμπορίου, έχει συγκροτήσει και λειτουργεί Ειδική Ομάδα Παρεμπορίου, η οποία σε συνεργασία με αστυνομικούς των κατά τόπων Αστυνομικών Τμημάτων και την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διενεργούν στοχευμένους ελέγχους, κυρίως σε χώρους όπου παρουσιάζεται έντονη αγοραστική κίνηση, όπως στις παρυφές λαϊκών αγορών, με αποκλειστική αποστολή την πάταξη του φαινομένου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα από 25 έως 31-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

Ελέγχθηκαν (466) άτομα,

Επιβλήθηκαν (8) διοικητικά πρόστιμα ύψους (7.500) ευρώ συνολικά,

Σχηματίστηκαν (12) δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν (447) προϊόντα παρεμπορίου.

“Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση”, διαμηνύει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία.