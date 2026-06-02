Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος μεθυσμένος οδηγός στην Τούμπα

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή της Τούμπας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 48χρονο να οδηγεί Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

Θεσσαλονίκη

