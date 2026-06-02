MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων θορύβου, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της 29ης Μαΐου έως τις πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες καταστημάτων κατά περίπτωση, λειτουργούσαν ηχητικά συστήματα και ενισχυτές ήχου, με την ηχοστάθμη να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινής ησυχίας και της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Η ΕΕ συμφώνησε για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών που δεν έχουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που τους είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες κυκλοφορίας και συνέχιζαν να οδηγούν

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Διαλύεται η ΚΟ με την αποχώρηση των Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Τζανακόπουλου, Ηλιόπουλου και άλλων 3 βουλευτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 51 λεπτά πριν

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε πρόσθετους κλάδους