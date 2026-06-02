Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων θορύβου, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της 29ης Μαΐου έως τις πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες, ως προσωρινά υπεύθυνοι ή ιδιοκτήτες καταστημάτων κατά περίπτωση, λειτουργούσαν ηχητικά συστήματα και ενισχυτές ήχου, με την ηχοστάθμη να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινής ησυχίας και της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης.