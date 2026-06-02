MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που τους είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες κυκλοφορίας και συνέχιζαν να οδηγούν

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε δύο συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της χθεσινής ημέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 24χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενων τροχονομικών παραβάσεων.

Επιπλέον, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, στην περιοχή της Μενεμένης, αστυνομικοί συνέλαβαν 19χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλο όχημα, ενώ είχε αφαιρεθεί η κρατική πινακίδα κυκλοφορίας του για τροχονομικές παραβάσεις.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι υποθέσεις θα ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων συνεχίζονται σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Μιχάλης Ρέππας: Λυπάμαι τους νεότερους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το να είσαι προοδευτικός δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Όχι στα πειράματα και στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του 41χρονου δράστη – Σκηνοθετημένο έγκλημα “βλέπουν” οι αρχές

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ιράν- ΗΠΑ: Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για συνέχιση παραβιάσεων της εκεχειρίας

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Τηλεθέαση: Πάνω από το 30% “πέταξε” το YFSF – Στην κορυφή το σόου μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1