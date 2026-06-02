Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν νεαροί που τους είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες κυκλοφορίας και συνέχιζαν να οδηγούν

Σε δύο συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ. το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, τις βραδινές ώρες της χθεσινής ημέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 24χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενων τροχονομικών παραβάσεων.

Επιπλέον, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, στην περιοχή της Μενεμένης, αστυνομικοί συνέλαβαν 19χρονο ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλο όχημα, ενώ είχε αφαιρεθεί η κρατική πινακίδα κυκλοφορίας του για τροχονομικές παραβάσεις.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες, ενώ οι υποθέσεις θα ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβάσεων συνεχίζονται σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών.