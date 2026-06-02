Θεσσαλονίκη: 26χρονος προσπάθησε να πετάξει για Παρίσι με διαβατήριο και άδεια διαμονής άλλου προσώπου

Ένας 26χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τον 26χρονο καθώς σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο, κατά την επιβίβασή του στο αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι, κατελήφθη να κατέχει και να χρησιμοποιεί γνήσιο Ταξιδιωτικό Έγγραφο και γνήσια Άδειας Διαμονής Ελλάδας, άλλου προσώπου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.