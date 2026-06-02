Δημήτρης Σταρόβας: Μεγάλωσα χωρίς πατέρα, με το που έμεινε έγκυος η μητέρα μου σε μένα, εκείνος την έκανε

Στα παιδικά του χρόνια και στην απόλυτη στήριξη που είχε από τη μητέρα του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σταρόβας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Με τον Ρένο» στο One Channel. Ο καλλιτέχνης δεν αισθάνθηκε το κενό του βιολογικού πατέρα του, αφού όπως είπε, δεν του έλειπε τίποτα. Η αγάπη που έπαιρνε από τη γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο και από τη γιαγιά του, τον έκαναν να αισθάνεται υπέροχα.

Ο Δημήτρης Σταρόβας μεγάλωσε κοντά στη μητέρα του, αφού όπως είπε, ο βιολογικός πατέρας του την εγκατέλειψε όταν έμαθε πως ήταν έγκυος. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του είχαν πάντως και δυσκολίες, με τον ίδιο να αισθάνεται κατά διαστήματα «στιγματισμένος» στο σχολείο και στη γειτονιά που μεγάλωνε. Δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Αποφάσισε να κυνηγήσει τα όνειρά του και δικαιώθηκε. Ποτέ όμως δεν ξέχασε εκείνη την εποχή.

«Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα, την έκανε. Ήτανε… φυγόπονος ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουνα περίπου δύο χρόνων, ενάμιση, σκοτώθηκε σε δυστύχημα», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Παρόλα αυτά και παρά τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Γιατί η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήτανε εκείνη την εποχή οι γυναίκες. (…) Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε «βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν δεν καταλαβαίνει». Κι όμως καταλάβαινα», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.