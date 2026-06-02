Νέα Αριστερά: Διαλύεται η ΚΟ με την αποχώρηση των Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Τζανακόπουλου, Ηλιόπουλου και άλλων 3 βουλευτών

Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην ΚΟ του κόμματος μιας πλέον το κόμμα που δημιουργήθηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα απαριθμεί μόλις 4 βουλευτές στη Βουλή. Η ανεξαρτητοποίηση συνδέεται άμεσα με την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

Σήμερα Τρίτη οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος με κοινή επιστολή τους θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους και την αποχώρησή τους από το κόμμα της Νέας Αριστεράς.

Στη Νέα Αριστερά παραμένουν η Σία Αναγνωστοπούλου, η Πέτη Πέρκα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας. Παρά τις προσπάθειες της ηγεσίας και του προέδρου Γαβριήλ Σακελλαρίδη να αποτραπούν οι αποχωρήσεις, οι αποφάσεις των επτά βουλευτών είναι πλέον οριστικές.

Η Νέα Αριστερά συμμετείχε στις ευρωεκλογές του 2024, όπου έλαβε 2,45%, χωρίς να εξασφαλίσει εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι να συνεχίσει να λαμβάνει χρηματοδότηση. Εξάλλου, παρά την απώλεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Νέα Αριστερά δεν διαλύεται.

Για το 2026 προβλέπεται να λάβει συνολικά 211.376,84 ευρώ, εκ των οποίων 176.147,37 ευρώ αφορούν την τακτική κρατική χρηματοδότηση και 35.229,47 ευρώ χρηματοδότηση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.

Αναταράξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ

Το κόμμα Τσίπρα άλλαξε και τις λεπτές ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ όπου το επόμενο διάστημα αναμένονται κρίσιμες αποφάσεις για τη στρατηγική του κόμματος.

Στις 6 Ιουνίου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και η συνεδρίαση αναμένεται να είναι εκρηκτική. Πληροφορίες θέλουν τον Σωκράτη Φάμελλο να εισηγείται συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην αντίπερα όχθη βρίσκονται στελέχη όπως οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης που διαμηνύουν ότι θα κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια.

Το Σαββατοκύριακο θα είναι «καυτό» για τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τις επόμενες εβδομάδες ο χώρος της Αριστεράς στην Ελλάδα αλλάζει για πάντα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από το κόμμα «Κόσμος», το οποίο είχε ιδρύσει πριν από περίπου έναν χρόνο.

