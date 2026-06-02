Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε, αργά το βράδυ της Δευτέρας, μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς, στην Καλλιθέα.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 12:00 το βράδυ και ενώ ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ βρίσκονταν στην οδό Δημοσθένους στην Καλλιθέα. Τότε φέρεται πως αρνήθηκε να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο και αντέδρασε επιθετικά με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, εξύβριση και απειλή.