Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Ο Αναστάσης έχει πλέον άποψη, προσπαθώ ως μπαμπάς να ακούω τις ανάγκες του

Για την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει με τον 6 ετών γιο του, Αναστάση, μίλησε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Τον γνωστό ηθοποιό φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

«Ο Αναστάσης θα γίνει 6 ετών, έχει μεγαλώσει και πλέον έχει άποψη για όλα. Εκφράζεται και εμείς τον ενθαρρύνουμε να “ανθίσει”. Προσπαθώ ως μπαμπάς να ακούω τις ανάγκες του γιου μου και να είμαι παρών. Όταν δεν είμαι λόγω δουλειάς, νιώθω ενοχές», παραδέχεται χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Η Κάτια Δανδουλάκη μου έλεγε ότι φέτος είναι μια σεζόν και του χρόνου θα είναι άλλη. Με ισορρόπησε κάπως αυτό όταν πήγα να βγω εκτός πορείας. Οι δικοί μας άνθρωποι μπορεί να φοβούνται να μας μιλήσουν, αλλά πρέπει», ανέφερε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

«Φέτος κλείνω επίσημα 30 χρόνια στο θέατρο. Ξεκίνησα το καλοκαίρι του 1996. Η πρώτη μου παράσταση ήταν στο θέατρο της Επιδαύρου. Όσα έζησα αυτά τα 30 χρόνια ήταν περισσότερα από όσα ονειρεύτηκα.

Στο σχολείο δεν ήμουν τόσο καλός. Δεν καθόμουν να διαβάσω. Αν δεν γινόμουν ηθοποιός, λογικά θα γινόμουν χρυσοχόος – μοντελίστας όπως ο πατέρας μου. Ήμουν πάντα “ανήσυχος” και τολμούσα, πήγαινα στα καμαρίνια και άφηνα το βιογραφικό μου», περιέγραψε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν στο «Μαντείο», έχω σερβίρει από τους Ρέππα-Παπαθανασίου μέχρι τη Μαρινέλλα. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της», αφηγήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.