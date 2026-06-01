Γιώργος Ντάβλας: Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι καλύτερα τον επισκέπτομαι και επικοινωνούμε κανονικά – Είναι θαύμα

Ο Γιώργος Ντάβλας βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά. Ο γνωστός pr μάνατζερ αναφέρθηκε τόσο στην κηδεία της καλής φίλης του Γωγώς Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ημέρες όσο και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τονίζοντας πως είναι πολύ καλύτερα με την υγεία του.

«Με τη Γωγώ ήμασταν πολλά χρόνια φίλοι, κάναμε πάρα πολλή παρέα. Την αγαπούσα, την αγαπώ ακόμα και μια ζωή θα την αγαπάω. Ήταν άδικο για αυτήν. Συγκινήθηκε όλη η Ελλάδα γιατί ήταν παλικάρι, είχε δύναμη, ψυχή, πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Η Γωγώ ήταν από τα καλύτερα κορίτσια και πιστή φίλη. Και αν έχω γελάσει με κάποιον τόσο πολύ στη ζωή μου, έχω γελάσει με δύο γυναίκες, με τη Γωγώ και με τη Μιμή Ντενίση. Γελάγαμε, περνάγαμε ωραία!», είπε αρχικά ο Γιώργος Ντάβλας.

Για το γεγονός ότι βρέθηκε στο Ευηνοχώρι για την ταφή της Γωγώς Μαστροκώστα, ο Γιώργος Ντάβλας είπε: «Ναι, πήγα! Θες να σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανένας; Δεν ήθελα να πάω, δεν ήθελα να αντιμετωπίσω αυτό το γεγονός. Αλλά μιλώντας με τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο, μου είπε “θα το μετανιώσεις, αν δεν πας”. Κι έτσι πήγα… Δεν ήθελα να το δω αυτό το πράγμα, δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τελικά πήγα κι έκανα καλά που πήγα, γιατί ήθελα να είμαι εκεί με την οικογένειά της».

Για τον Γιώργο Μυλωνάκη, Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και σύζυγο της Τίνας Μεσσαροπούλου, αποκάλυψε:

«Έχει επιστρέψει, είναι στην Ελλάδα, και από την πρώτη στιγμή που μίλησα με την Τίνα, της είπα ότι ο Γιώργος θα πάει καλά. Ο σύζυγός της θα πάει καλά. Και έγινε. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα του Θεού αυτό. Ο Γιώργος είναι καλά και θα πάει ακόμα καλύτερα, και περιμένουμε την πλήρη αποκατάσταση. Από την αρχή το λέγαμε οι δυο μας, ότι ο Γιώργος θα πάει καλά. Εκεί που λέγανε όλοι οι άλλοι ότι δεν θα πάει καλά, εμείς λέγαμε ότι θα πάει καλά. Έκανα κι εγώ τα δικά μου με τον Άγιο Νεκτάριο και αυτά, κάτι τάματα και όλα αυτά.

Κάποιοι άλλοι δεν πιστεύουν. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό, στον Χριστό μας. Και προσεύχομαι κάθε μέρα. Και αν δεν προσευχηθώ το βράδυ να ξέρεις, βλέπω εφιάλτες. Όταν προσευχηθώ δεν βλέπω τίποτα. Είναι όλα καλά. Επισκέπτομαι τον Γιώργο και επικοινωνούμε κανονικά. Ναι. Είναι μια χαρά ο Γιώργος.

Απλώς η φετινή χρονιά για μένα ήταν… λίγο μία «μπουνιά», με όλα αυτά που συνέβησαν. Μία με τη Μαρινέλλα, μία με τη Γωγώ. Αλλά γενικότερα, έχω κάτι καλό. Μπορεί να υπάρχει έτσι μια μαυρίλα στη ζωή, αλλά μετά λες, προχωράμε, θα τα καταφέρουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος».