Γεωργιάδης: Η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στην ΕΛΑΣ για να ρίξουν τον Μητσοτάκη – Μακιαβέλι ο Τσίπρας

Στην πρόταση Δούκα για σύμπραξη με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που «άναψε φωτιές» στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην τακτική του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη» ενώ για τον πρώην πρωθυπουργό εκτίμησε ότι «είναι Μακιαβέλι» και «θα καθαρίσει» όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ.

«Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος σίγουρα γιατί υπερέχει στο one on one του Ανδρουλάκη. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος» είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Μιλώντας, δε, για την πρόταση Δούκα σημείωσε ότι «αυτό που είπε ο κ. Δούκας στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς τα πού θα πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ, γελούσαν στα κανάλια αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή.

«Ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών. Βάσει του εκλογικού νόμου, όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα ΠΑΣΟΚ και να ενωθεί με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. Ο Δούκας στην πραγματικότητα λέει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ. Η πρόταση Δούκα είναι διάλυση του ΠΑΣΟΚ και προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα-Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου είπε ότι «είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα. Αλλά και στην πρόταση Δούκα για το συνέδριο γελούσε η Διαμαντοπούλου».

«Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει τον Δούκα, δεν μπορεί γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πώς έχει μπλέξει ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει τον Μητσοτάκη και να μου κάνει μηνύσεις., θα είχε ξεκολλήσει από το 12%-13% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας» συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όσον αφορά τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας είπε «ομολογώ με εντυπωσιάζει, εγώ δεν ακούω τέτοιο ρεύμα στην κοινωνία αλλά για να το λένε οι δημοσκοπήσεις έτσι θα είναι». Εκτίμησε, όμως, ότι «ο κ. Τσίπρας είναι έμπειρος πολιτικός, έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τι θα γίνει με τους βουλευτές που συζητούν για ένταξη στο κόμμα του. Θα τους πάρει τους βουλευτές της ΝΕΑΡ; Γιατί έχω την αίσθηση ότι θα τους κάνει ανεξάρτητους και μετά δεν θα τους πάρει. Αν δεν τους πάρει τώρα και τους αφήσει μέχρι τέλους, τότε θα έχει φτιάξει τους δικούς του υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες. Εγώ επειδή πιστεύω ότι Τσίπρας είναι Μακιαβέλι, θα τους καθαρίσει όλους. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όσους αφήνει τελευταία στιγμή, πολιτικά τους αποδυναμώνει».

Κλείνοντας τις πολιτικές του αναφορές, ο κ. Γεωργιάδης απευθύνθηκε στους πολίτες λέγοντας «οι αριστεροί πάνε να ενωθούν για να κερδίσουν εμάς, θα τους κερδίσουμε και πάλι με αυτοδυναμία γιατί ο κόσμος δεν είναι ανόητος , καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα πηγαίνει καλύτερα και δεν θέλει να επιστρέψει σε νέες περιπέτειες».

Το πόρισμα Τυχεροπούλου δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου

Μιλώντας, στη συνέχεια, για το πόρισμα Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης θύμισε «είχα ότι οι υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αστείες. Μετά το πόρισμα Τυχερόπουλου ποιος δικαιώνεται; Εγώ ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «δεν πρέπει να καταργηθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είπα ότι ως θεσμός είναι στα πρώτα του βήματα και πρέπει να βρει τον τρόπο να λειτουργεί με τα κράτη».

Ωστόσο χαρακτήρισε «μεγαλύτερο φάουλ» ότι «ενώ το πόρισμα Τυχεροπούλου κατατέθηκε στις 18 του μήνα και η ψηφοφορία για προανακριτική ήταν στις 21, δεν φρόντισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία να τη στείλει στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί σοβαρή υπόνοια δόλου. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση πώς πήραν την πραγματογνωμοσύνη και δεν σκέφτηκε κάποιος από εκεί να τη στείλει στη Βουλή για να ενημερωθεί».