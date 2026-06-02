ΗΠΑ: Συνεχίζεται το μυστήριο με τους θανάτους επιστημόνων – Εργαζόμενη σε εργαστήριο βρέθηκε νεκρή έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της

Νέα διάσταση αποκτά το μυστήριο γύρω από μια σειρά θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών που συνδέονται με αμερικανικά προγράμματα πυρηνικής, αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας, μετά τον εντοπισμό της σορού της Μελίσα Κάσιας, εργαζομένης στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό.

Η 54χρονη διοικητική υπάλληλος αγνοούνταν από τις 26 Ιουνίου 2025.

Όπως μεταδίδει η New York Post, τα λείψανά της βρέθηκαν σχεδόν έναν χρόνο αργότερα στο Εθνικό Δάσος Κάρσον, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερες ασφαλείας να περπατά μόνη της.

Δίπλα στη σορό εντοπίστηκε ένα πιστόλι, ενώ οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την αιτία θανάτου της ούτε έχουν διευκρινίσει αν το όπλο της ανήκε.

Τα στοιχεία που προβληματίζουν τις Αρχές

Η υπόθεση της 54χρονης παρουσιάζει αρκετά ασυνήθιστα στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν εξαφανιστεί είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τα κινητά της τηλέφωνα, είχε αφήσει πίσω τα έγγραφα ταυτοποίησής της και είχε αποχωρήσει πεζή από το σπίτι της στο Ράντσος ντε Τάος.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε μεταφέρει τον σύζυγό της, επίσης εργαζόμενο στο Λος Άλαμος, στην εργασία του, ενώ είχε ενημερώσει την κόρη της ότι θα εργαζόταν από το σπίτι επειδή είχε ξεχάσει την υπηρεσιακή της κάρτα.

Η ανακάλυψη της σορού της έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στις ΗΠΑ.

Μόλις επτά εβδομάδες πριν από την εξαφάνισή της, ο 79χρονος πρώην εργαζόμενος του Λος Άλαμος Άντονι Τσάβες εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε η εξαφάνιση του κυβερνητικού εργολάβου Στίβεν Γκαρσία στο Αλμπουκέρκι.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η εξαφάνιση της αεροδιαστημικής μηχανικού της NASA Μόνικα Ρέζα, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην Καλιφόρνια, καθώς και η υπόθεση του απόστρατου υποπτεράρχου Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, πρώην επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, για τον οποίο συνεχίζονται οι έρευνες με τη συμμετοχή του FBI.

Παράλληλα, οι θάνατοι διακεκριμένων επιστημόνων όπως του Πορτογάλου φυσικού της πυρηνικής σύντηξης Νούνο Λουρέιρο του MIT και του αστροφυσικού Καρλ Γκρίλμεϊρ του Caltech έχουν τροφοδοτήσει νέο κύκλο συζητήσεων.