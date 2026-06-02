Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην ΠΑΘΕ λόγω εργασιών συντήρησης στην σήραγγα της Κατερίνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Κατερίνης, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στη Σήραγγα Τ4.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, ή έως την ολοκλήρωση των εργασιών εφόσον αυτές περατωθούν νωρίτερα, θα ισχύσει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ.

Η απαγόρευση αφορά το τμήμα από τον Νότιο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (434ο χιλιόμετρο) έως τον Βόρειο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (438ο χιλιόμετρο), τόσο για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα όσο και για εκείνα που κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού Κατερίνης, όπου θα διοχετεύονται τα διερχόμενα οχήματα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για τα οχήματα που αναχωρούν από την πόλη της Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, η είσοδος του Ημιανισόπεδου Ανατολικού Κόμβου Κατερίνης θα παραμείνει κανονικά ανοιχτή και διαθέσιμη για την κυκλοφορία.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.