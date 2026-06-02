Κοζάνη: Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, προχθές το βράδυ στην Κοζάνη, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης κα Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ανήλικος ημεδαπός, για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα, το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαΐου στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ανήλικο, όπου βρέθηκαν συνολικά στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -24,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα τσιγάρο κάνναβης αναμειγμένο με καπνό.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.