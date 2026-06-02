Αττική: Φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο – Αναφορές για εκρήξεις

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε οινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρα, στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Για την κατάσβηση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες από 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναφορές για εκρήξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κατά τη διάρκεια του συμβάντος ακούστηκαν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής από πού προήλθαν.

Παράλληλα, οι Αρχές δεν έχουν λάβει αναφορές για την παρουσία ατόμων εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται.