Κικίλιας: Στόχος η αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας – Υπογραφή συμφωνίας για κατασκευή αντιρρυπαντικών σκαφών στα ναυπηγεία της ONEX

Την αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μέσω της συνεργασίας ελληνικών ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Antipollution και της ONEX για τη ναυπήγηση τεσσάρων σύγχρονων αντιρρυπαντικών σκαφών, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμη τέσσερα, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας στο πλαίσιο της ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026 .

Ο υπουργός συνεχάρη τον πρόεδρο της Antipollution, Βύρωνα Βασιλειάδη, καθώς και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ONEX, Πάνο Ξενοκώστα, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία ως ένα θετικό παράδειγμα σύμπραξης που ενισχύει την ελληνική οικονομία και τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Αναφερόμενος στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον ναυτιλιακό τομέα, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά όχι μόνο με την ισχυρή παρουσία της στην ποντοπόρο ναυτιλία, την ακτοπλοΐα και το yachting, αλλά και μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση των ναυπηγείων και των λιμενικών υποδομών της χώρας.

«Όλο αυτό αποτελεί ένα ενιαίο οικοσύστημα που μπορεί να δημιουργήσει νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την ανάπτυξη και να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι ελληνικές εταιρείες επιλέγουν πλέον να αναθέτουν την κατασκευή των πλοίων τους σε ελληνικά ναυπηγεία, εξέλιξη που, όπως τόνισε, αποτελεί βασικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβίωση του κλάδου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η ανάπτυξη της ναυπηγικής δραστηριότητας μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη νέα γενιά να στραφεί εκ νέου στα επαγγέλματα της θάλασσας, τα οποία, όπως είπε, προσφέρουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές και αξιοπρεπείς αμοιβές.

Κλείνοντας, ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την ευχή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυτιλιακής οικονομίας συνολικά.