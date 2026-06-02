Ουκρανία: Στους 15 οι νεκροί από την ευρεία επίθεση της Ρωσίας -΄Ενα 8χρονο αγόρι και μια γυναίκα μεταξύ των 11 νεκρών στο Ντνίπρο

Ρωσικά drones και πύραυλοι στοχοθέτησαν νωρίς σήμερα το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Ντνίπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου τετραώροφου κτιρίου.

Νωρίτερα ο Χάνζα ανακοίνωσε ότι ένα αγόρι τριών ετών συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης από την οποία τραυματίστηκαν 37 άννθρωποι.