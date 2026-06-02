Κ. Μακεδονία: Πάνω από 2.100 τροχονομικές παραβάσεις το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος

Εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία κατά το τετραήμερο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από τις 29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2026 εφαρμόστηκε ειδικός τροχονομικός σχεδιασμός λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε εξαιτίας της εορταστικής περιόδου.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενίσχυσαν την παρουσία τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου στους νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, πραγματοποιώντας παράλληλα στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων ελέγχθηκαν συνολικά 9.267 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 2.197 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν:

362 περιπτώσεις υπέρβασης του ορίου ταχύτητας,

82 περιπτώσεις μη χρήσης ζώνης ασφαλείας,

43 περιπτώσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ,

43 περιπτώσεις μη χρήσης προστατευτικού κράνους,

28 παραβάσεις για αντικανονικό προσπέρασμα και επικίνδυνους ελιγμούς,

8 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

και 1.631 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελεί μέρος μιας διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως τονίζεται, οι στοχευμένες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με έμφαση στην αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την ασφαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.