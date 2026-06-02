MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Λουτράκι: Αγνοείται 38χρονος κολυμβητής – Επιχείρηση του Λιμενικού

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 38χρονος κολυμβητής αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων αγνοείται από το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όρμου στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σημείο έχουν σπεύσει ένα πλωτό μέσο, 3 ιδιωτικά σκάφη, ένας ιδιώτης δύτης, 2 οχήματα του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Στο σημείο πνέουν δυτικοί άνεμοι 3 μποφόρ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, παντόφλες και πετσέτες του 38χρονου εντοπίστηκαν στην παραλία «Νεράιδα» μπροστά από ένα ξενοδοχείο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους: Διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερά τα πράσινα τον Ιούνιο – Με το “δεξί” ξεκίνησε το καλοκαίρι στη λιανική

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μαρία Αντωνά: Ο Γιώργος Λιάγκας έλαβε μόνο δύο – τρία τοξικά σχόλια

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

“Με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά, έχασα τις αισθήσεις μου” λέει ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε στα επεισόδια στην Αλβανία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην ΠΑΘΕ λόγω εργασιών συντήρησης στην σήραγγα της Κατερίνης