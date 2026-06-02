Λουτράκι: Αγνοείται 38χρονος κολυμβητής – Επιχείρηση του Λιμενικού

Ένας 38χρονος κολυμβητής αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων αγνοείται από το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Όρμου στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με το λιμενικό, στο σημείο έχουν σπεύσει ένα πλωτό μέσο, 3 ιδιωτικά σκάφη, ένας ιδιώτης δύτης, 2 οχήματα του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Στο σημείο πνέουν δυτικοί άνεμοι 3 μποφόρ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, παντόφλες και πετσέτες του 38χρονου εντοπίστηκαν στην παραλία «Νεράιδα» μπροστά από ένα ξενοδοχείο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).