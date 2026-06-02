Ο Λευτέρης Πανταζής ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται ποιότητα σε προσιτές τιμές

Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά του στον επιχειρηματικό τομέα, ανοίγοντας ένα νέο σουβλατζίδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός τραγουδιστής έχει ήδη βρει τον χώρο όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα. Βασική του επιδίωξη είναι να προσφέρει ποιοτικό φαγητό σε προσιτές τιμές, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μέσης οικογένειας, ενώ οι μερίδες θα είναι γενναιόδωρες και χορταστικές.

Την αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno», παρουσιάζοντας το νέο εγχείρημα του τραγουδιστή, ο οποίος ετοιμάζεται να ανοίξει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης Πανταζής αισιοδοξεί ότι μελλοντικά θα καταφέρει να δημιουργήσει μια αλυσίδα καταστημάτων. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να πετύχει απόλυτα το πρώτο, που θα ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι. Ο ίδιος και οι στενοί συνεργάτες του είναι αισιόδοξοι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στόχος του Λευτέρη Πανταζή είναι να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα προσφέρει ποιοτικό και χορταστικό φαγητό, σε μια εποχή που οι τιμές στην εστίαση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο καλλιτέχνης είναι αισιόδοξος και πιστεύει πως θα κερδίσει το «στοίχημα» με τους πελάτες του.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Λευτέρης Πανταζής έχει ασχοληθεί με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει ακόμη και δική του σειρά κρασιών, επενδύοντας σε έναν χώρο που αγαπά ιδιαίτερα. Παράλληλα, έχει δώσει το όνομά του και σε άρωμα, αποδεικνύοντας πως αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις πέρα από το τραγούδι.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχει δηλώσει δημόσια πως του αρέσει να δημιουργεί και να επενδύει, αναζητώντας ευκαιρίες που μπορούν να εξελιχθούν σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Το νέο σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη έρχεται να προστεθεί στη λίστα των δραστηριοτήτων του και ήδη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν θα καταφέρει να σημειώσει επιτυχία και στον απαιτητικό χώρο της εστίασης.