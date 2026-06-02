ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας την Παρασκευή για την επιδημία Έμπολα

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία την Παρασκευή 5 Ιουνίου με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία Έμπολα στην κεντρική Αφρική και τη συζήτηση περαιτέρω μέτρων ετοιμότητας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας η οποία ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση από την έναρξη της κρίσης και έχουν προχωρήσει στον σχετικό σχεδιασμό.

Το θέμα θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στο Συμβούλιο EPCSO της 16ης Ιουνίου, με στόχο την υποστήριξη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

