Μητσοτάκης: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ανοίγει τον δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις της επόμενης δεκαετίας – Οι προτάσεις της ΝΔ

Με σαφές μήνυμα θεσμικού εκσυγχρονισμού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως «Οδικό Χάρτη» για την αντιμετώπιση παθογενειών δεκαετιών και την προσαρμογή της χώρας στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία δεν περιορίζεται σε επιμέρους αλλαγές, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει τομή στη δημόσια ζωή και στο πολιτικό σύστημα. «Συνεπής στις δεσμεύσεις της», όπως σημειώνει, η κυβερνητική παράταξη φέρνει στη Βουλή ένα πλαίσιο αλλαγών με ορίζοντα το 2030.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκονται παρεμβάσεις με έντονο θεσμικό αποτύπωμα: η αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, η νέα διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με συμμετοχή των ίδιων των δικαστών, η θωράκιση της χώρας έναντι κινδύνων πτώχευσης και η προστασία των πολιτών από αναδρομικούς φόρους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση, μια πρόταση που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παράλληλα, η κυβερνητική εισήγηση ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια και για επέκταση της επιστολικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς.